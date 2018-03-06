وأكد جونسون أنه "لن يكون من المنطقي أو المعقول تواجد منتخب بلاده في البطولة" إن تأكدت مسؤولية روسيا عن "المرض الغامض" الذي أصيب به سكريبال.

وذكرت الشرطة البريطانية أن سكريبال نقل رفقة ابنته إلى أحد مستشفيات جنوب إنجلترا وهو بحالة حرجة، بعد تعرضهما لتسمم بمادة غامضة بعد العثور عليهما فاقدين للوعي قرب مركز تجاري في سالزبوري.

وسبق لرجل الاستخبارات الروسي أن اعتقلته السلطات الروسية عام 2006 بتهمة التخابر مع بريطانيا، وحكم عليه بالسجن 13 سنة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد 4 سنوات بفضل اتفاق لتبادل الجواسيس.