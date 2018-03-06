وأوضح دبلوماسي أن هذا الاجتماع يعقد "بسبب تدهور الوضع على الأرض في سوريا وعدم تطبيق الهدنة لمدة شهر، التي طالب بها المجلس في قراره السابق.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع، في 24 فبراير، قرارا دعمته روسيا يطلب وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.

ودخلت أول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية، الاثنين، لكنها غادرت ليلا قبل إتمام إفراغ حمولتها وسط استمرار القصف على المنطقة الذي أوقع المزيد من الضحايا.

ووصلت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد على الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، في 18 فبراير، إلى أكثر 800 قتيلا مدنيا، بينهم نحو 170 طفلاً.