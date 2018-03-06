وعقد المعرض بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة البريدة في الفترة من 22 فبراير إلى الثالث من مارس، وشارك فيه 200 عارض ضموا جامعات ومؤسسات تعليمية ومراكز بحثية ومكتبات ومتاحف ودور نشر.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية للمعرض، محمد الضالع، أن "عدد الزوار في اليوم الأخير تجاوز 850 ألف زائر، أما قيمة المبيعات فور إغلاق البوابات الرسمية تجاوزت 45.5 مليون ريال".

وكشفت الإحصاءات، التي وردت من دور النشر ومن هيئة الإحصاء داخل المعرض، أن "مبيعات الكتب أكثر 1.3 مليون كتاب".

وكان الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، قد وعد في افتتاح المعرض بأن يقام سنويا وأن يحظى بمشاركات أكبر في الدورات القادمة من داخل السعودية وخارجها.

وموازاة مع بيع الكتب، شهد المعرض أكثر من 30 فعالية تنوعت بين أمسيات وندوات ولقاءات وأنشطة للطفل وكان من أبرزها أمسية خاصة بالأديب والشاعر الراحل ناصر بن سليمان العمري، وهو من مواليد قرية المريدسية التابعة لمدينة بريدة بمنطقة القصيم.