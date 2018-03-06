وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنه جرى منع إتمام 25 مليون حالة زواج قاصر في العقد الأخير.

وأوضحت منطقة جنوب آسيا شهدت أكبر انخفاض في زواج القاصرات، حيث انخفضت بنسبة الثلث احتمال تعرضها لهذا الزواج المجحف.

وأرجعت يونسيف سبب الانخفاض، الذي طرأ في هذه المنطقة، إلى التراجع الذي حدث في الهند، حيث تحسنت نوعية تعليم الفتيات، وحملات التوعية والنشاطات الحكومية لحماية المراهقة.

وانخفضت بنسبة 15 بالمئة في العقد الأخير، ويعتقد أن واحدة من كل 5 فتيات متزوجات قاصرة، بعد أن كانت النسبة واحدة مقابل 4 قبل 10 سنوات.

لكن يونسيف تشير إلى أن الظاهرة متفاقمة حاليا في دول جنوب الصحراء في أفريقيا، حيث تقول المنظمة إن زواج الفتاة تحت سن 18 يعتبر زواج قاصرات.

وتفيد أرقام المنظمة بأن هناك 12 مليون طفلة متزوجة في العالم خلال السنة، مشيرة إلى وجود 650 مليون امرأة متزوجة عقدت قرانها عندما كانت طفلة.