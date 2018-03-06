وأكد جونسون للبرلمانيين العثور على سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي، الأحد، مضيفا أنه "في حال ظهرت أدلة تشير إلى مسؤولية دولة فإن لندن سترد بشكل مناسب وحازم".

من جانبها، ذكرت السفارة الروسية في بريطانيا أنها قلقة بشدة بسبب الأنباء الواردة في وسائل الإعلام البريطانية بشأن نقل الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال إلى المستشفى، مضيفة أن الواقعة تستغل لشيطنة روسيا.

وذكرت السفارة أنها تريد معلومات بشأن الواقعة من السلطات البريطانية، ودعت إلى وضع حد لما أسمته "شيطنة روسيا".

وقال متحدث باسم السفارة في بيان: "الطريقة التي يوصف بها الموقف في وسائل الإعلام البريطانية تبعث على القلق الشديد. سرعان ما أطلق الإعلام البريطاني مرحلة جديدة من الحملة المناهضة لروسيا".