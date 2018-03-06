واستخدم المزارع، داليس ولسون، يديه لأجل إزاحة الثلج، واستمر في الحفر إلا أن ظهر رأس الخروف، الذي كان مغطى بالكامل في الثلج، لكنه ظل على قيد الحياة.

وتعرضت بريطانيا، مؤخرا، لأسوأ عاصفة ثلجية منذ سنة 1991، وأوقعت عددا من القتلى وأربكت حركة النقل في البلاد.

وتخطى سمك الثلوج تسعين سنتيمترا كما تدنت الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، وأطلق اسم "وحش من الشرق" على العاصفة.