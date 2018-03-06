أبو ظبي - سكاي نيوز عربية حصد مزارع من ويلز، إعجابا واسعا، في الآونة الأخيرة، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يحفر وسط الثلج لأجل إنقاذ خروف عالق.
واستخدم المزارع، داليس ولسون، يديه لأجل إزاحة الثلج، واستمر في الحفر إلا أن ظهر رأس الخروف، الذي كان مغطى بالكامل في الثلج، لكنه ظل على قيد الحياة.
وتعرضت بريطانيا، مؤخرا، لأسوأ عاصفة ثلجية منذ سنة 1991، وأوقعت عددا من القتلى وأربكت حركة النقل في البلاد.
وتخطى سمك الثلوج تسعين سنتيمترا كما تدنت الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، وأطلق اسم "وحش من الشرق" على العاصفة.