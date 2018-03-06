وحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية، لم يشارك اللاعب الفرنسي في اللقاء بعد سقوطه مغمى عليه بعد تدريب جرى الجمعة.

وقالت الصحيفة إن لاعبي تشلسي صدموا لدى تعرض اللاعب للإغماء لفترة وجيزة في غرف تبديل الملابس، بعد انتهاء التدريب، وتخوفوا من أن يكون قد تعرض لمشكلة في القلب.

وأضافت أن طبيب تشلسي هرع لمعاينة اللاعب، قبل أن يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة بعد إجراء الفحوص اللازمة.

وكان كانتي (26 عاما) ضمن تشكيلة الفريق، التي انتقلت إلى مانشستر، إلا أنه لم يكن يشعر بالارتياح صباح الأحد، وغاب عن المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي المتصدر بهدف نظيف.

وعاد كانتي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلى التدريبات بشكل طبيعي الاثنين، ومن المنتظر أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة المقبلة ضد كريستال بالاس، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويأتي الكشف عن حادثة كانتي، بعد يومين من وفاة قائد فيورنتينا الإيطالي الدولي، دافيدي أستوري، الذي عثر عليه متوفيا في غرفته بالفندق، حيث كان ينزل الفريق، قبل ساعات من لقاء أودينيزي ضمن الدوري الإيطالي.