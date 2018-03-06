والتحق أستوري، الذي خاض 289 مباراة في الدوري في 10 مواسم وشارك في 14 مباراة مع إيطاليا، بفيورنتينا على سبيل الإعارة في عام 2015، قبل أن ينضم بعدها بعام واحد بشكل نهائي ويحمل شارة القيادة.

وقضى أستوري قبلها 6 سنوات في كالياري، وعاما واحدا مع روما على سبيل الإعارة.

وبحسب "رويترز"، كتب فيورنتينا على "تويتر": "تكريما لذكرى دافيدي أستوري، قرر كالياري وفيورنتينا عدم استخدام القميص رقم 13"، كما نشر كالياري صورة مشابهة.

وتوفي أستوري في غرفته بالفندق، الأحد الماضي، في أوديني، حيث كان فيورنتينا يسعد لمواجهة أودينيزي، وقد تأجلت كل مباريات ذلك اليوم في الدوري.

وذكر الادعاء العام الإيطالي، الاثنين، أنه سيتم فتح تحقيق في وفاة أستوري.