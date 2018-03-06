وذكر أحد ناشري الفيديو أن الساعة كانت تشير للواحدة والنصف بعد منتصف الليل، عندما قام عد من مشجعي سان جرمان بقرع طبول وإطلاق ألعاب نارية "شماريخ" أصدرت أصواتا عالية جدا خارج فندق ريال مدريد، قبل أن يفروا هاربين.

وسُمعت أصوات لسيارات الشرطة بعد ثوان قليلة من إطلاق تلك الأصوات العالية، وذكرت صحيفة "إل موندو" فيما بعد أن الشرطة الفرنسية احتجزت اثنين من عناصر "ألتراس" باريس سان جرمان بعد الواقعة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تقيم بعثة ريال مدريد في فندق "أوتيل دو كوليكتينور"، على بعد 8 كيلومترات من استاد "حديقة الأمراء"، الذي ستقام عليه المباراة.

وسيستعين باريس سان جرمان بجماهيره عندما يستضيف حامل اللقب، الثلاثاء، بعد أن تعقد موقفه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على خلفية السقوط أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3 ذهابا في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة الإياب، بعد أن خضع لجراحة في القدم، ومن المرجح أن يلقى دور أغلى لاعب في العالم على كاهل زميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.