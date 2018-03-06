وصرح مصدر مسئول بشركة "مصر للطيران" أن "رحلة الشركة رقم MS931 القادمة من مسقط بسلطنة عمان وكان على متنها 78 راكبا، وصلت إلى مطار القاهرة الساعة 11 صباحا، بتأخير حوالى 4 ساعات عن موعدها المحدد".

وقالت الشركة إن الطائرة "عادت إلى مسقط مرة أخري بعد إقلاعها، بسبب وجود راكب مشاغب على متن الطائرة".

وأفادت "مصر للطيران" أن الراكب تم تسليمه إلى السلطات العمانية في مطار مسقط الدولي.