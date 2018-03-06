ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا معلومات حول أسباب هذا الحادث المأساوي، وما فعله هذا الشخص".



وأضاف بيسكوف أن لندن لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدة من موسكو في التحقيق الذي أطلقته الشرطة بعد العثور على الكولونيل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي سيرغي سكريبال، البالغ من العمر 66 عاماً، فاقدا للوعي على مقعد في سالزبوري.



وردا على سؤال حول مدى استعداد روسيا للتعاون قال بيسكوف إن "موسكو دائما مستعدة للتعاون"، مضيفاً أنه "لا يعلم ما إذا كان سكريبال لا يزال مواطنا روسيا".



وحكم على سكريبال بالحبس لمدة 13 عاماً بعد إدانته بالتجسس في 2006، قبل أن يمنح حق اللجوء في بريطانيا بموجب اتفاق لتبادل الجواسيس في 2010 بين موسكو من جهة، ولندن وواشنطن من جهة ثانية.



ولقضية سكريبال أوجه تشابه مع قضية تسمم العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو في لندن بمادة البولونيوم المشعة.



وفي تعليق على تقارير إعلامية حول قضية سكريبال قال أندري لوغوفوي، أحد كبار المشتبه بهم في قضية ليتفيننكو، النائب في البرلمان الروسي إن بريطانيا "تعاني من الرهاب" وقد تستخدم الحادث لإلحاق الأذى بروسيا قبل الانتخابات الرئاسية في 18 مارس المقبل.



وقال لوغوفوي لوكالة أنباء "انترفاكس": "بسبب الانتخابات الرئاسية، وعملياتنا في سوريا، قد يتم تحويل وضع سكريبال إلى استفزاز معاد لروسيا".