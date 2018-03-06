أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، إنه جرى توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة وتحالف شركات عالمية لإنشاء مزرعة رياح، بقدرة 250 ميغاوات، باستثمارات 400 مليون دولار، في منطقة جبل الزيت بخليج السويس.
وأوضح المجلس، في بيان، أن التحالف، يضم شركات تويوتا تسوشو اليابانية وإنجي الفرنسية وأوراسكوم، و.
تتوقع مصر بدء تشغيل المحطة بشكل تجريبي منتصف 2019.
وعقب التوقيع قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن إنشاء المحطة يأتي في إطار خطة قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة التي تهدف إلى الوصول بالناتج من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 بالمئة.