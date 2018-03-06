وأوضح المجلس، في بيان، أن التحالف، يضم شركات تويوتا تسوشو اليابانية وإنجي الفرنسية وأوراسكوم، و.

تتوقع مصر بدء تشغيل المحطة بشكل تجريبي منتصف 2019.

وعقب التوقيع قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن إنشاء المحطة يأتي في إطار خطة قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة التي تهدف إلى الوصول بالناتج من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 بالمئة.