وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي، أنه تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز، تخلله "بحث تعزيز التعاون بين البلدين، ومباركة نجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين الشقيقين" التي أقيمت في 28 فبراير، وكانت الأولى لـ"الأخضر" في العراق منذ عام 1979.

وفاز المنتخب العراقي في هذه المباراة بنتيجة 4-1.

وأشار البيان العراقي إلى أن العاهل السعودي "أعرب عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين، مبينا أنها مناسبة لإهداء ملعب للعراق، وتجديد التعاون والعمل بين البلدين".

وأتت المباراة على ملعب البصرة، ضمن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأيضا ضمن سعي العراق للدفع باتجاه رفع كامل للحظر على استضافته المباريات الدولية.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظرا على استضافة المباريات الدولية في العراق منذ أعوام، لكنه في العام الماضي خفف الحظر وسمح بإقامة المباريات الدولية الودية فقط على 3 ملاعب في مدن البصرة وكربلاء جنوبي البلاد، وأربيل مركز إقليم كردستان شمالا.

وفي تصريحات سابقة،أكد مسؤولون عراقيون أنهم يعولون على الدعم الخليجي، لاسيما السعودي، للدفع باتجاه رفع كامل للحظر، ومن المتوقع أن ينظر الفيفا بهذه المسألة في اجتماع يعقده منتصف مارس الجاري.

ووقع العراق والسعودية مذكرة تعاون رياضية في ديسمبر الماضي، أتت في إطار تقارب سياسي بين البلدين بعد عقود من التباعد.