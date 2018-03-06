وبحسب موقع CNBC، يحمل الصاروخ الذي أطلق من قاعدة "كيب كانافيرال" للقوات الجوية بفلوريدا، فجر الثلاثاء، القمر الصناعي 30W-6، الذي صنعته الشركة الإسبانية "هيسباسات".



وعادةً يعود الصاروخ بعد إيصال القمر الصناعي للمدار المطلوب إلى الأرض، حيث يمكن استعماله مرةً ثانيةً، ولكن "سبيس إكس" لا تريد القيام بذلك هذه المرة نظراً لسوء الأحوال الجوية.



ونقلت CNBC عن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك قوله: "إنه أكبر قمر صناعي نقوم بإطلاقه، فهو يأتي بحجم كبير قريب من حجم حافلة".



ويدور القمر الصناعي المخصّص لأغراض الاتصالات وتحديد المواقع والبث التلفزيوني حول الأرض، ويستغرق إتمامه للدوران في كل مدار يوماً كاملاً.



ويأتي إطلاق القمر الصناعي الكبير بعد نجاح "سبيس إكس" الشهر الماضي بإطلاق أكبر صاروخ في العالم وهو "فالكون هيفي".