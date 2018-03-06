وأبدى حارس المرمى الروماني سيبريان تاتاروسانو استنكاره لموقف المسؤولين بالدوري الفرنسي، ووصفه "بالفضيحة" بعد لقاء فريقه نانت أمام مرسيليا، وفقا لموقع "جول".

وسبق للحارس الروماني اللعب بجوار أستوري في فيورنتينا لمدة 3 مواسم.

وقال تاتاروسانو: "إنه أسوأ يوم في حياتي، لم يكن هناك دقيقة صمت بعد وفاة زميلي السابق وصديقي دافيد أستوري.. إنها فضيحة وقلة احترام".

ومن ناحية أخرى قدم مدرب تاتاروسانو في نانت، الإيطالي كلاوديو رانييري، تعازيه لعائلة مواطنه أستوري.

وعثر على أستوري، 31 عاما، ميتا في غرفته، الأحد، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي، ونقلت لاحقا أنباء عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.