وذكرت إدارة أمن المواصلات الأميركية على موقعها الإلكتروني أن 771 مليون مسافر، استخدموا 440 مطارا اتحاديا، خلال العام الماضي.

وعثرت في أمتعة عدد من هؤلاء المسافرين على 3957 قطعة سلاح بعد فحصها في نقاط التفتيش، أي ما معدله 76 قطعة سلاح في الأسبوع.

وأشارت السلطة الأميركية إلى زيادة قدرها 17 في المئة عن الأسلحة المصادرة في عام 2016 التي بلغ عددها 3391، وكانت الأسلحة المضبوطة في السنوات الماضية أقل لكنها تزداد باضطراد.

وقالت إن الأسلحة النارية تراوحت بين المسدسات والبنادق، وحاول البعض تهريبها بطرق شتى مثل وضعها داخل علب أو ملابس أو إيهام رجال الأمن بأنها مجرد مظلة مضمومة.

وأشارت إدارة أمن المواصلات الأميركية إلى أن 84 في المئة من الأسلحة كانت محشوة بالرصاص، و16 في المئة منها فارغة.

ويحظر القانون الأميركي على المسافرين حمل أسلحة نارية أو حتى مقلدة على متن الطائرات، لكن يحق لهم وضع الأسلحة في الأمتعة المشحونة تحت قيود صارمة مثل وضعها داخل صندوق موصد بإحكام وإفراغها من الذخيرة.