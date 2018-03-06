وقال مالاغو عقب اجتماع للرابطة الإيطالية لكرة القدم، الموجودة حاليا تحت وصاية اللجنة الأولمبية الإيطالية، إن الموسم المقبل سينطلق في 19 أغسطس، وسوق الانتقالات ستغلق عشيته، أي في 18 منه.

وسيتم تقليص فترة الانتقالات الشتوية أيضا، إذ ستنتهي في 19 يناير بدلا من 31 منه.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي صوتت في سبتمبر الماضي لصالح إجراء مماثل مع إغلاق فترة الانتقالات الصيفية قبل المرحلة الأولى من البريميرليغ.

وأوضح مالاغو أن الدوري الإيطالي سيشهد ابتكارا آخر بعد المصادقة على صيغة "البوكسينغ داي"، مشيرا إلى تحديد مواعيد 3 مراحل في 22 و26 و30 ديسمبر.

يذكر أن الدوري الإيطالي، وللمرة الأولى منذ 30 عاما، لم يتوقف هذا الموسم في الفترة بين عيدي الميلاد ورأس السنة، ولكن مرحلة واحدة فقط أقيمت خلال تلك الفترة.