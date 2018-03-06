وفي مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، وصف الأمير محمد بن سلمان العلاقات السعودية البريطانية بأنها "تاريخية وفي أفضل حالاتها".

وقال خلال الحوار إن "العلاقة التي تجمع بين السعودية وبريطانيا تاريخية، وتعود إلى بدايات تأسيس المملكة. واليوم يمكنني وصف هذه العلاقة بالمميزة جدا".

وأشاد ولي العهد السعودي بالدعم البريطاني للرياض في مواجهة الدور الإيراني المزعزع للأمن في المنطقة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدولتين للقضاء على التطرف، والعمل على نشر الإسلام المعتدل.

وقال: "يمكن أن تلعب المملكة دورا محوريا في القضاء على التطرف وتشجيع الإسلام المعتدل (...) يشترك المتطرفون والإرهابيون في تبني العمل على أجندة خاصة بهم، وعلينا العمل معا للقضاء على التطرف".

وبشأن الموقف السعودي من الدور الإيراني في المنطقة، أكد الأمير محمد بن سلمان على تطابق في الآراء مع بريطانيا، التي تدعم المملكة بكل قوة.

وأوضح: "بريطانيا داعمة لنا وتتفهم على نحو جيد مخاوفنا المرتبطة بالدور الإيراني في المنطقة، ومختلف القضايا الأمنية الإقليمية الأخرى، وهي لا تتردد في مساعدتنا عند وجود أي مشكلات".

اقتصاديا، عبر ولي العهد السعودي عن أمله باستفادة الشركات البريطانية من التغييرات المؤثرة، التي تشهدها المملكة، وذلك مع انتهاء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "نريد محاربة الإرهاب والتطرف لأننا نريد بناء الاستقرار في الشرق الاوسط. نريد نموا اقتصاديا يساهم في تطور المنطقة، والسعودية هي مفتاح الازدهار الاقتصادي في المنطقة".