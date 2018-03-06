ونشر الملياردير الأميركي بول ألين، الذي يقود فريق المستكشفين صورا ومقاطع فيديو للسفينة الغارقة على حسابه بموقع "تويتر".

وتظهر الصور جزءا من حطام الحاملة، وطائرات كانت على متنها، ومدفعا، وقد اعتلاها الصدأ.

وقال ألين إنه جرى العثور على السفينة الحربية الغارقة على عمق 3 كيلومترات تحت سطح المياه، مشيرا إلى أن موقعها يبعد 800 كلم عن سواحل شمال شرقي أستراليا.

وأضاف ألين أن فريقه الذي يحمل اسم "RVPetrel" استطاع العثور على 11 طائرة من طراز دوغلاس، من أصل 35 غرقت مع السفينة الحربية.

وتابع الملياردير الأميركي في تغريدته:" نتذكر شجاعة طاقمها الذين ساعدوا في تأمين انتصار الولايات المتحدة الاستراتيجي في المحيط الهادئ".

ودمرت حاملة الطائرات "ليكسينغتون" التي تعرف أيضا بـ"ليدي ليكس"، في شهر مايو 1942، خلال معركة "بحر المرجان" التي دارت بين القوات اليابانية من جهة والقوات الأميركية والأسترالية من جهة أخرى في بحر المرجان.

واستمرت المعركة 4 أيام، وميزها اشتراك حاملات الطائرات مباشرة في القتال.

وغرق مع الحاملة "ليكسينغتون" 216 عسكريا و35 طائرة، واستطاعت البحرية الأميركية إنقاذ 2000 بحار كانوا على متن السفينة قبل أن يبتلعها البحر.

وقال عسكريون ناجون من " ليدي ليكس" إن السفينة أغرقت من جراء طوربيدات يابانية.