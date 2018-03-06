وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية نشرتها الثلاثاء: "يشترك المتطرفون والإرهابيون في تبني العمل على أجندة خاصة بهم، وعلينا العمل معاً للقضاء على التطرف، ونشر الإسلام المعتدل".



وأشار ولي العهد السعودي إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة سيكون له أثر إيجابي على باقي دول المنطقة، وبالتالي المساهمة في القضاء على التطرف وقال: "نريد محاربة الإرهاب والتطرف من أجل بناء الاستقرار في الشرق الاوسط. نريد نمواً اقتصادياً يساهم في تطوّر المنطقة، والسعودية مفتاح الازدهار الاقتصادي بها".



وشدّد ولي العهد السعودي على دعم بريطانيا للمملكة، وذلك بشأن المخاوف من الدور الإيراني المزعزع للأمن الإقليمي وأوضح: "بريطانيا داعمة وتتفهم بقوة مخاوفنا المرتبطة بإيران والقضايا الأمنية الإقليمية الأخرى".





