ولم توضح المصادر، التي لم تفصح رويترز عن هويتها، ماهية الأشخاص النازحين، في الوقت الذي عرض فيه الجيش الروسي على مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية "الخروج الآمن" مع أخذ أسلحتهم الشخصية معهم.

وتسيطر المعارضة السورية، المدعومة من تركيا، على بلدة أعزاز القريبة من منطقة عفرين، حيث أطلقت أنقرة، في 20 يناير، عملية تقول إنها تستهدف مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتعد وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.

وتخشى أنقرة أن يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تقع على حدود تركيا، على غرار إقليم كردستان في شمال العراق.