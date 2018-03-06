واستفاد سبيرز من 67 نقطة من لاعبيه البدلاء، منها 23 من تونيباركر و17 من ديفيز برتانز و15 من داني جرين، ليحقق الفريق انتصاره الثاني فقط في 8 مباريات.

ورغم توقعات بغياب مارك غاسول عن غريزليز بسبب الإصابة، فإنه شارك وأحرز 23 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة 14 على التوالي.

وفي لقاء آخر سجل ليبرون جيمس 31 نقطة، واستحوذ على 7 كرات مرتدة، ومرر سبع كرات حاسمة، ليفوز كليفلاند كافاليرز 112-90 على ديترويت بيستونز.

وأضاف لاري نانس 22 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، بعدما دخل التشكيلة الأساسية لكافاليرز على حساب تريستان طومسون، الذي يعاني من التواء في الكاحل.