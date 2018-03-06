وذكر الجيش، في بيان نقلته رويترز، أنه سيوفر الانتقالات، وممرا آمنا لمقاتلي المعارضة الذين يوافقون على المغادرة، كما سيضمن لهم الحصانة من الملاحقة القضائية.

وأضاف البيان أنه يمكن لمقاتلي المعارضة الذين سيغادرون المنطقة مع أسرهم أخذ أسلحتهم الشخصية معهم.

وكانت القوات الحكومية السورية تمكنت، بدعم روسي، من السيطرة على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية، في الأيام القليلة الماضية.

وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف شخص محصورون داخل الجيب المحاصر.