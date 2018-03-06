وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68جنيه.

ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم.

وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة، وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.