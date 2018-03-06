وأضاف المراسل أن المخزن يقع في مديرية المراوعة وسط المحافظة.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف قصفت أهدافا عسكرية في منطقة الكيلو 16 في المحافظة ذاتها، مما أدى إلى تدمير آليات عسكرية للانقلابيين.

وتصاعدت في نهاية فبراير الماضي حدة الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد معاقل الميليشيات الإيرانية في الحديدة.

وتخوض القوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على جبهة الساحل الغربي، حيث حققت انتصارات عدة، مكبدة الميليشيات الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.