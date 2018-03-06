ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أكد أندريا ديلا فالي، رئيس فيورنتينا، أن أستوري كان سيوقع عقدا جديدا يمتد لأربعة أعوام، الاثنين، لكنه توفي الأحد الماضي.

وبعد اجتماع للمسؤولين في الدوري الإيطالي "سيري آ"، قال رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاغو، إن فيورنتينا سيلتزم بتوقيع العقد، مع منح الراتب السنوي الذي كان مقررا لأستوري، لصديقته فرانشيسكا وابنتهما التي تبلغ من العمر سنتين.

وكان من المقرر أن يتقاضى أستوري 1.6 مليون دولار سنويا في عقده الجديد، الذي سيلتزم النادي بمنح قيمته لعائلته.

من ناحية أخرى، أكد عمدة فلورنسا أن المدينة ستشهد حدادا رسميا يوم جنازة أستوري، التي لم يحدد موعدها بعد، كما ستقوم المدينة ببناء صرح يخلد ذكرى اللاعب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباريات بطولتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ هذا الأسبوع ستشهد دقيقة حداد قبل انطلاقها.