وقال مون في تصريحات خلال حفل تخرج عسكري "يجب أن نتحدث مع الشمال بخصوص جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية، لكن علينا في الوقت نفسه تركيز كل جهودنا لإقامة دفاعات ضد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على وجه السرعة".

وأضاف مون أنه سيعمل على تطوير النظام الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

تصريحات مون جيه إن، جاءت بعد يوم واحد من إعلان الجنوب إرسال وفد رفيع المستوي إلى الشمال برئاسة مدير الاستخبارات تشانغ يو-يونغ، الذي يعتبر أبرز مستشار أمني لرئيس الدولة، لمناقشة سبل تعزيز الحوار بين بيونغيانغ وواشنطن.