وجاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان، التي نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية مقتطفات منها، خلال لقائه بإعلاميين مصريين، على هامش زيارته للقاهرة، في أول جولة خارجية له منذ توليه ولاية العهد في يونيو الماضي.

وفيما يتعلق باليمن أكد ولي العهد السعودي أن الحرب هناك قاربت على تحقيق أهدافها، المتمثلة في استعادة الشرعية في مواجهة المتمردين الحوثيين.

كما نقلت "عكاظ" عن ولي العهد السعودي قوله إن نظام الملالي في إيران "نمر من ورق".

وعن القضية الفلسطينية أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تؤيد حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي، وكذلك صلابة العلاقات السعودية المصرية، مؤكدا أنها عصية على أي محاولة تخريب.