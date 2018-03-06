وأظهرت لقطات مئات اليونانيين يحرقون الأعلام التركية في ساحات عامة بأثينا، كما انتشرت أعلام حزب "الفجر الذهبي" اليميني.

وتوجه المتظاهرون نحو مقر السفارة التركية في أثينا أثناء مسيرة احتشد فيها المئات، رفعوا خلالها الأعلام اليونانية وغنوا النشيد الوطني اليوناني.

وأوقفت السلطات التركية جنديين يونانيين، وجرى وضعهما رهن الاعتقال، الجمعة، بتهمة "محاولة التجسس"، بعدما دخلا إلى الأراضي التركية أثناء قيامهما بدورية قرب الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء التركية، أن الجنديين مثلا بعد ظهر الجمعة، أمام محكمة قررت حجزهما بتهمة "محاولة التجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة".

فيما نفى وكيل وزارة الخارجية اليوناني، يورغوس كاتروغالوس، السبت، نية بلاده مبادلة الجنديين اليونانيين المحتجزين بثمانية جنود أتراك طلبوا اللجوء في اليونان، ووصف الرواية بـ"مجرد أوهام".