أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن تفشي بكتيريا الليستريا في جنوب أفريقيا هو أكبر تفش مسجل في العالم إلى الآن. وأودى بحياة 180 شخصا منذ يناير الماضي.