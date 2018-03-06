أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن تفشي بكتيريا الليستريا في جنوب أفريقيا هو أكبر تفش مسجل في العالم إلى الآن. وأودى بحياة 180 شخصا منذ يناير الماضي.
وقال مدير الشبكة الدولية للهيئات المسؤولة عن سلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية بيتر إمبارك لرويترز: "نعم هذا أكبر تفش لهذا الشكل الفتاك لبكتيريا الليستريا على مستوى العالم إلى الآن".
وتنتشر الليستيريا من خلال بكتيريا توجد في التربة والماء والنباتات، وعادة ما يصاب بها البشر من المنتجات الحيوانية والفواكه الطازجة والخضروات.