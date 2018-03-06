وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن عشرات الآلاف من نجم البحر، وسرطان البحر، وبلح البحر نفقت على طول ساحل هولدرنيس في مقاطعة يوركشاير، وغيرها من الأماكن.

وقال بيكس لينام من مؤسسة يوركشاير للحياة البرية: "كان هناك انخفاض في درجة حرارة البحر الأسبوع الماضي، مما أدى إلى الحد من مستويات نشاط الحيوانات".

وأوضح أن الطقس السيء القادم من سيبيريا تسبب في "موجات كبيرة قذفت الحيوانات البحرية على الشاطئ".

يذكر أن العاصفة القادمة من سيبريا تسببت في إلغاء الرحلات الجوية، وتوقف القطارات، وسد الطرق، وإغلاق مدارس في جنوب بريطانيا وأيرلندا واسكتلندا.

وتزامنت هذه الموجة الباردة مع هبوب العاصفة "إيما" القادمة من الجنوب.