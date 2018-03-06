وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الأنباء تشير إلى رحيل قريب للنجم الأرجنتيني بعد نهاية الموسم في ظل اهتمام من أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جرمان.

وطغت الخلافات على موسم ديبالا الحالي، خاصة بين شقيقه ووكيل أعماله غوستافو من جهة، ونادي يوفنتوس من جهة أخرى.

واختلفت الأنباء عن وجهة ديبالا المقبلة، حيث تؤكد وكالة "راي سبورت" أن باريس سان جرمان الفرنسي يعد الأقرب لضم ديبالا، خاصة في حال رحيل نيمار، بينما تشير بعض الأنباء في إسبانيا إلى أن ريال مدريد هو الأقرب لضم اللاعب.

ولعب ديبالا 31 مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس في جميع المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 5.