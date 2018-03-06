وقال أورستس فينكتيليس، مالك فندق ترامب الذي كان يخوض معركة قانونية لطرد فريق إدارة الفندق التابع لمنظمة ترامب، إن محكمة حسمت النزاع.



وقال دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل "اليوم، تمت تسوية هذا النزاع من خلال القضاة والسلطات في هذا البلد".

وتابع قائلا "اليوم، بنما جعلتنا نشعر بالفخر".



ولم ترد منظمة ترامب ولا السلطات القانونية في بنما على طلبات للتعليق.