وقالت مصادر عسكرية إن "مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلال المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأن المعارك العسكرية لا تزال محتدمة وسط تقدم ثابت لقوات الشرعية ".



وتكمن أهمية "جبال عزان" بمديرية رازح في أنها تقع على بعد 27 كم فقط من "جبل مران" معقل زعيم المليشيات الإيرانية عبدالملك الحوثي ومسقط رأسه.