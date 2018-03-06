وزار الوزير الفرنسي طهران ليطلب ضمانات من إيران حول برنامجها البالستي وطموحاتها الإقليمية لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني المهدد من واشنطن.



لكن محادثاته لم تكن سهلة مع نظيره محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني والأميرال علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.



وقال لودريان للصحافيين الذين كانوا برفقته "أطلعتهم على تساؤلات فرنسا حول هاتين المسألتين".



وأضاف إن الجانبين تحدثا "بحرية" و"حزم" مضيفا أن "المحادثات كانت صريحة". وتابع "بشأن الاستمرار في الاتفاق النووي نحن متفقون وأثبتنا ذلك لأننا ألغينا عقوباتنا وسمحنا باستئناف العلاقات التجارية بين فرنسا وإيران". وقال "علينا القيام بكل ما في وسعنا لصمود هذا الاتفاق التاريخي".



وإذ حذر من "مخاطر وقوع كارثة إنسانية" في سوريا وأيضا من "مخاطر انفجار إقليمي" قال لودريان "إننا مصممون على المساهمة في وقف الأزمة التي تتسع لكن إيران وروسيا على علاقة مباشرة مع النظام وهما بلدان قادران على التدخل بقوة".



وبحسب الرئاسة الإيرانية أعلن روحاني للودريان أن "دعم الحكومة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا".



وبشأن الاتفاق النووي قال الرئيس الإيراني إن اصرار بلاده "سيثبت للعالم أن التفاوض والدبلوماسية أفضل سبيل لتسوية المشاكل". وأضاف "إذا ألغي الاتفاق النووي فإن الجميع سيندمون".