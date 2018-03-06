وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1319.82دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1838 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير عند 1327.86 دولار للأوقية.



ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 3.50 دولار أو 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1319.90 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة بعدما لامس أدنى مستوياته في نحو أسبوع في وقت سابق من الجلسة.



لكن الذهب تلقى دعما من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن بلاده ستفرض رسوما ضخمة على واردات الألومنيوم والصلب. وأعقبت ذلك تهديدات من الاتحاد الأوروبي وكندا بالرد.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 16.40 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أسبوع عند 16.60 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 960.50 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 982.47 دولار للأوقية.