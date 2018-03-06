وذكر الوزير على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة أنه على فنزويلا أن تعالج هذا النقص بنفسها، مضيفا "الأمر يرجع إليها (فنزويلا) لتقرر ما ستفعله".



وانخفض إنتاج النفط الفنزويلي 13 بالمئة في 2017 إلى أدنى مستوى له في 28 عاما عند نحو 2.072 مليون برميل يوميا.



وقلل الوزير الإكوادوري أيضا من شأن تأثير الإنتاج الصخري الأميركي على أسواق الخام العالمية، مشيرا إلى أن الحقول الصخرية عادة ما تقل فيها معدلات الاستخلاص عن الحقول التقليدية.



وأضاف "له تأثير، لكنه ليس التأثير الذي توقعناه. معدلات الاستخلاص مازالت منخفضة، لذا لا يوجد تأثير إضافي في الوقت الحالي".