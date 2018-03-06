وشرعت تركيا في هجوم على عفرين في يناير لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها منظمة إرهابية وامتدادا لتمرد كردي على أراضيها.



وحسب رويترز، قال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينج للصحفيين، إن التوقف يعني أن بعض العمليات البرية التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة وتهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية، قد تم تعليقها مؤقتا.



وأضاف أن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش لم تتأثر، وأن قوات سوريا الديمقراطية مازالت تسيطر على الأراضي التي استعادتها من التنظيم الإرهابي.



وفي حين أن أغلب القتال ضد داعش انتقل إلى جيوب صغيرة، فإن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة لوحدات حماية الشعب للسيطرة على الأراضي التي انتزعتها من التنظيم الإرهابي لضمان عدم عودتها إليها مجددا.



وقال الميجر أدريان رانكين جالاوي، وهو متحدث آخر باسم البنتاجون، إن الجيش الأميركي شاهد مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية يتركون الحرب ضد داعش.



وأضاف "بعض المقاتلين الذين يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية قرروا ترك العمليات في وادي نهر الفرات الأوسط للقتال في أماكن أخرى، ربما في عفرين".



وذكر مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن مئات من قوات سوريا الديمقراطية غادروا وادي نهر الفرات الأوسط في الأسبوعين الماضيين.



وثارت حفيظة تركيا بسبب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب في الحرب ضد داعش في سوريا.



وكان الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية، قال الأسبوع الماضي، إن العملية التركية في عفرين تصرف الانتباه عن الحرب ضد داعش.



وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار في 24 فبراير يطالب بوقف لإطلاق النار مدته شهرا في أنحاء سوريا باستثناء الجماعات التي صنفها إرهابية.



وتقول تركيا إن مشروع قرار وقف إطلاق النار لا ينطبق على وحدات حماية الشعب ورفضت دعوات غربية لها لتنفيذ الهدنة.