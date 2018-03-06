تواجد لاعبا وسط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني طوني كروس في اللائحة الرسمية الموسعة المؤلفة من 24 لاعبا، والمدعوة لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة.

وقرر مدرب النادي الملكي الفرنسي، زين الدين زيدان زيدان، في خطوة تضامنية ولحظة حاسمة لفريقه باستدعاء كامل تشكيلة ريال مدريد لهذه الموقعة، بينها الحارس الاحتياطي الثاني لفريقه وهو ليس إلا نجله، لوكا (19 عاما).

بيد ،ن تواجد كروس ومودريتش العائدين من الإصابة لا يعني مشاركتهما أساسيين في مباراة الغد على ملعب بارك دي برانس، حيث يتعين على فريق العاصمة الفرنسية تعويض تخلفه 1-3 ذهابا.

ويعاني مودريتش من إصابة عضلية في ساقه بينما يعاني كروس من إصابة في أربطة الركبة، ويبقى معرفة ما إذا كان اللاعبان سيشعران بالراحة من خلال مباراة عالية التنافس.

ولدى سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عما إذا كان لديه فكرة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الغد، قال زيدان "مضى على تواجدي هنا سنتين، مع هذه المجموعة والأمر سيان دائما. هذا الفريق يملك قدرة تنافسية عالية لأن جميع اللاعبين يريدون اللعب دائما. جزء من عملي هو اختيار التشكيلة وهذا ما سأقوم به غدا. لكنني لن أفصح لكم عن أي شيء".