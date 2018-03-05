وأوضح بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر "دعمت الإرهاب والتطرف سواء ماديا أو من خلال توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ونشرت خطاب الكراهية والتحريض، بالإضافة إلى ما تم رصده من تدخلات لها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد السلم المجتمعي بهذه الدول ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي العربي ككل".

جاء ذلك خلال لقاء شكري ومبعوث وزير الخارجية الأميركي، الجنرال متقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج تيم ليندركينج، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار جولة للوفد في دول المنطقة بغرض بحث سبل حل الأزمة.

وأضاف البيان أن شكري استمع من المبعوث الأميركي لنتائج اللقاءات التي أجراها حتى الآن في إطار جولته بالمنطقة، و"تقييمه لجهود المساعي الحميدة التي يبذلها أمير الكويت لحل الأزمة".

وأكد شكري على التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر، والتي شدد على اتساقها مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن الدول الأربع "برهنت في أكثر من مناسبة على جديتها في التعامل مع الأزمة عبر الإعراب عن استعدادها للحوار مع قطر، شريطة تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها المعادية في المنطقة".

وأعاد شكري التشديد على أن "العبء الرئيسي يقع على قطر لإثبات حسن النوايا، وهو ما لم يحدث حتى الآن على الرغم من محاولات عدة أطراف إقليمية ودولية لحل الأزمة".