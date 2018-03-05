ولم يستبعد ترامب التوجه إلى القدس لدى افتتاح السفارة الأميركية في الرابع عشر من مايو، في خطوة مثيرة للجدل تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة، وقيام دولة إسرائيل.

وقال ترامب ردا على سؤال في حضور نتانياهو: "إذا كنت قادرا سأذهب"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "أنا فخور بهذا القرار، رغم عدة تحذيرات من الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب".

وردا على سؤال عن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يدل ترامب بإجابة واضحة حول موعد تقديم الخطة الأميركية في هذا الشأن، لكنه كرر اقتناعه بإمكان حصول السلام رغم أن الاتفاق المحتمل يبقى "الأكثر صعوبة".

وقال: "نبذل عملا شاقا جدا في هذا الشأن، وأعتقد بأن لدينا فرصة جيدة جدا، (...)، أعتقد أن الفلسطينيين يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات. إذا لم يقوموا بذلك لن يكون ثمة سلام، هذا أيضا احتمال".

من جانبه، أشاد نتانياهو مجددا بقرار ترامب حول القدس، مشددا على أن إيران "لا تزال التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط".