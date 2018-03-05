وأعدت التقرير أسماء جهانغير، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، وهي محامية باكستانية توفيت الشهر الماضي.

وتم وضع اللمسات النهائية على تقريرها، الذي تم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره.

وقتل أكثر من 20 شخصا واعتقلت السلطات 450 في مظاهرات اندلعت في ديسمبر الماضي، وعمت البلاد احتجاجا على التدهور الاقتصادي والفساد.

وكانت أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ الثورة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009، وقمعتها السلطات الأمنية عبر قتل واعتقال محتجين.

ودعت جهانغير السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية، ومقتل محتجزين ومتظاهرين، ومحاسبة الجناة من الأمن.

وقالت إنها رأت "صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان" منذ تقريرها السابق في أغسطس، "على الرغم من تأكيدات من الحكومة.. التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد".

كما أشار التقرير إلى انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والاعتقال التعسفي، واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف والتضييق على حرية الرأي والتعبير واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.