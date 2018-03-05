وفشل الجزيرة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما كان خسر في الجولة الماضية أمام الأهلي السعودي في جدة 1-2، ليبقى في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة لتراكتور سازي.

وفرض الجزيرة سيطرته على المجريات وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 61 في المائة، لكن دون ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت لهم أمام ضيفهم الذي كان خسر في الجولتين السابقتين أمام الأهلي والغرافة القطري.

وكانت أخطر فرصة لصالح تراكتور سازي بعد توغل لإحسان باهليفان وتسديدة قوية أبعدها حارس مرمى الجزيرة علي خصيف ببراعة إلى ركنية (48)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورد الجزيرة متأخرا بركلة حرة سددها علي مبخوت طار لها البرازيلي جوردي الميدا حارس تراكتور سازي، وأبعدها قبل أن تخترق شباكه (75)، قبل أن يعاود الميدا تألقه ويبعد تسديدة البديل سالم العيدي القوية (90).