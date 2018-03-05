وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات في منطقة العريسات بناحية جرف الصخر، أدت إلى مقتل 2 من الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين بجروح، بالإضافة إلى سقوط 5 قتلى من داعش.

وكان تنظيم داعش يسيطر على منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، قبل أن تنج القوات الحكومية، بدعم من ميليشيات الحشد، في استعادتها على غرار معظم المناطق التي كان يسيطر على المتشددون.

وعام 2014، تمكن داعش من السيطرة على مساحة شاسعة في العراق ضمت محافظات نينوى والأنبار وأجزاء من كركوك وصلاح الدين وديالى.

لكن القوات العراقية تمكنت من دحره بعد ثلاث سنوات من المعارك بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، غير أن فلول المتشددين لايزالون ينتشرون في بعض المناطق النائية وا