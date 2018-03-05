وقال عضو مجلس النواب العراقي، هشام السهيل، لرويترز "هذا قانون مهم جدا لدفع عملية تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام".

من جانبه، قال حمزة الجواهري محلل النفط الذي ساعد وزارة النفط في صياغة مشروع قانون تأسيس الشركة "إن من واجب هذه الشركة الجديدة هو إدارة عمليات الصناعة الاستخراجية. وهذا سيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق".

وهذه الخطوة، التي يجري العمل عليها منذ سنوات، تعيد إحياء شركة تم تأسيسها في الأصل خلال ستينات القرن العشرين ثم أدمجت مع وزارة النفط عام 1987.

وصوت المشرعون الأكراد مع الأغلبية لصالح تأسيس الشركة الجديدة، رغم الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بعد استفتاء سبتمبر على استقلال الإقليم.

وتولت الحكومة المركزية مسؤولية نصف الحقول النفطية التي خضعت لسيطرة إقليم كردستان العراق في 2014، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية، بعدما صوت الإقليم لصالح الاستقلال في الاستفتاء الذي عارضته بغداد.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرةعلى حقول النفط من الأكراد في أكتوبر. وفي الوقت الحالي، يزيد متوسط إنتاج النفط العراقي على 4.5 مليون برميل يوميا.