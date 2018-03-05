وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة تدور منذ صباح الاثنين في آخر سلسلة جبال يام (أقصى شمال مديرية نهم)، حيث تمكن أفراد الجيش اليمني من استعادة آخر المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين بذات المنطقة.

وتحاصر قوات الشرعية مجموعة من المتمردين في آخر شعب شمال ضبوعة.

وتكمن أهمية تحرير هذه السلسلة الجبلية من قبل قوات الجيش الوطني، في أنها ستقطع خطوط الإمدادات القادمة من محافظة الجوف للمليشيات المتمردة المتواجدة غرب ضبوعة، عبر الطرق الترابية شمال منطقة ضبوعة.

و تزامنت المواجهات مع غارات لمقاتلات التحالف، استهدفت مواقع وتعزيزات للمتمردين الحوثيين غربي الصافح ومفرق قطبين بذات المديرية، حيث دمرت الغارات 3 ناقلات وعربتين.

كما استهدفت الغارات تجمعا للمليشيات غربي ضبوعة سقط على إثرها عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر أن القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي، محمد علي أبو نشطان، قد لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في المناطق الحدودية مع مديرية أرحب شمال صنعاء.