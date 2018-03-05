وسيغيب النجم البرازيلي عن مباراة الإياب غدا الثلاثاء، بسبب خضوعه لجراحة، لكن أوناي إيمري، مدرب باريس سان جرمان، يعتقد أن الجمهور سيكون له دور حاسم في هذه المباراة.

وقال "نخوض المباريات بعقولنا وقلوبنا. في مباراة الغد سيكون التشجيع هو العنصر الأهم.. سنخوض مباراة الغد بوجود 12 لاعبا لأننا سنحظى بتشجيع الجمهور".

وخسر الفريق الباريسي آخر خمس مباريات إياب في دوري الأبطال، وخرج من دور الستة عشر الموسم الماضي، إثر خسارته أمام برشلونة 6-1، بعد أن كان قد فاز 4-صفر في باريس.

وقال إيمري "فريقنا حتى بدون نيمار قادر على إلحاق الهزيمة بريال مدريد".

أما المدافع داني الفيس فقد قال "باريس سان جرمان أقوى مع وجود نيمار، لكنه فريق قوي حتى بدون نيمار.. أمامنا طريقان إما أن نجلس ونبكي أو ننهض ونكافح".

وإذا كان باريس سان جرمان راغبا في اجتياز عقبة حامل اللقب الأوروبي، فعليه أن يحافظ على تركيزه أكثر مما حدث في مباراة الذهاب، التي منى فيها مرماه بهدفين في آخر عشر دقائق.

وأضاف ألفيس "لعبنا بشكل أفضل في مباراة الذهاب، وسنحت لنا الفرص الأخطر. لكن هذه المرة نحتاج أن نقدم هذا الأداء لمدة 90دقيقة وليس لمدة 80 دقيقة فقط".