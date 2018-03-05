وتشكل هذه المدن المائة تشكل سدس المدن التي قدمت بيانات بهذا الشأن لمؤسسة مشروع الكشف عن الكربون، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وبحسب المؤسسة، التي تسعى للكشف عن التأثير البيئي للشركات الرئيسية الكبرى وتهدف إلى تقديم حلول حول إدارة المخاطر وإعداد تقارير بيئية، فإن أكثر من مدينة الآن تستمد طاقتها من مصادر طاقة بديلة ومتجددة.

وتتوقع المؤسسة زيادة في عدد المدن التي تلجأ إلى مصادر طاقة متجددة والسعي من أجل مستقبل طاقة نظيفة.

وتوضح المؤسسة في تقريرها أن المدن لا ترغب في التحول إلى الطاقة المتجددة فحسب، بل إنها تريد ذلك أكثر من أي شيء آخر وتستطيع التوصل إلى ذلك بالفعل.

وبحسب التقرير فقد كان عدد المدن التي تحولت إلى مصادر طاقة متجددة بنسبة 100 في المئة في يناير 201515 مدينة، ارتفعت يناير 2016 إلى 31 مدينة ثم 42 مدينة في يناير 2017.

أما المدن التي تصل نسبة الطاقة المتجددة فيها إلى نحو 70 في المئة، فقد ارتفعت من 25 مدينة في يناير 2015 إلى 39 مدينة في يناير 2016 ثم إلى 50 مدينة في يناير 2017.

ويشير التقرير إلى أن عدد المدن التي بلغت نسبة الطاقة المتجددة فيها نحو 50 في المئة ارتفعت من 4 مدن في يناير 2015 إلى 17 مدينة في يناير 2016 ثم إلى 22 مدينة في يناير 2017.

هذه المؤشرات توضح أن عدد المدن التي تسعى إلى زيادة طاقتها المتجددة سترتفع بالتأكيد إلى أكثر من ذلك بنهاية العام 2018، أو على الأقل مع صدور بيانات يناير 2018.