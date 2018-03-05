وأوقف المشتبه بهم، الأربعاء الماضي، في مدينة شمشون على البحر الأسود شمالي البلاد، خلال عملية مداهمة إثر إعلان إنذار أمني في السفارة الأميركية قبل يوم، والتي ظلت مغلقة خلال النهار.

وقالت السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور الاثنين، بسبب تهديد أمني.

ونصحت السفارة رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

وقال مكتب حاكم أنقرة، في بيان، إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أميركية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأميركية أو أماكن يقيم فيها أميركيون.