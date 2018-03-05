وقالت الشرطة إنها أوقفت 6 أشخاص من الجنسية العربية، متورطين في الجريمة التي توزعت سمومها بين أبوظبي وعدد من الإمارات الأخرى، في عملية نوعية أطلق عليها "شبكة الموت".

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، بأن العملية أسفرت عن تحريز الكمية المضبوطة المقدرة قيمتها السوقية بنحو 90 مليون درهم.

وقال إنه وردت معلومات من المصادر السرية تفيد بوجود شبكة لتهريب مخدر الكبتاغون، بقصد ترويجها داخل الدولة، حيث تمكّن عناصر المكافحة من الإطاحة بهم عن طريق العمليات السرية، وفق خطة محكمة ومفاجأة أوقعتهم في قبضة شرطة أبوظبي، مؤكداً حرص "المديرية" على تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة المكافحة والجهات المختصة، داخل الدولة وخارجها.

وأضاف "أنه مهما حاول التجار إخفاء سمومهم بمكر، والعمل تحت غطاء أسماء مستعارة، أو استخدام طرق مبتكرة في وسائل التهريب والترويج، ستطالهم العين الساهرة، وتوجه لهم ضربات موجعـة لتجارتهم، تسهم في تصدّع أعمالهم غير المشروعة، وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية، لينالوا الجزاء العادل بما اقترفته أياديهم الملطّخة بالسموم المخدرة".